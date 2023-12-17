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BBC

وكالة الأنباء السورية: سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارات على محيط العاصمة دمشق

09:34 م الأحد 17 ديسمبر 2023

دمشق

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مصراوي
أعلنت وكالة الأنباء السورية، مساء اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لمقاتلات إسرائيلية تحاول تنفيذ غارات في محيط العاصمة دمشق.
فيما أفادت قناة "الجزيرة" في نبأ عاجل لها بسماع دوي انفجارت ضخمة في محيط العاصمة السورية دمشق يعتقد أنها غارات إسرائيلية.
وفي بداية نوفمبر الماضي أعلن رئيس الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، هارتسي هاليفي، "تدمير" مطار حلب مجددا بحجة الرد على الصاروخ الذي أطلق من سوريا تجاه إسرائيل.
وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي حينها، في بيان، إنه المقاتلات شنت هجمات على مصدر إطلاق الصواريخ من الأراضي السورية.

غارات إسرائيلي دمشق الاحتلال الإسرائيلي الدفاعات الجوية السورية

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