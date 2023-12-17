جيش الاحتلال: "قتلنا مخربين داخل النفق الذي كشفناه والممتد حتى معبر إيرز"

مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن النفق الذي اكتشفوه جزء من شبكة أنفاق استثمرت فيها حماس الكثير، زاعما عثورهم على أدوات قتالية كثيرة بداخله.

وادّعى هاجاري أن النفق الذي اكتشفوه لا يخترق الحدود الإسرائيلية ويديره شقيق يحيى السنوار، لافتا إلى أن تركيزهم ينصب على تدمير حماس وأن جنود الاحتلال يعملون في كل قطاع غزة.

ونوّه هاجاري إلى أن عليهم واجب "أخلاقي" بإعادة كل الأسرى إلى عائلاتهم، موضحا أنهم يواصلون التحقيقات في حادث مقتل الأسرى الإسرائيليين الثلاثة.

ولفت إلى أن مواطني لبنان سيشعرون بهجمات الاحتلال طالما استمر حزب الله في هجماته ضد جنودهم، زاعما أنهم سيواصلون العمل ضد الإرهاب في الضفة الغربية وفي كل مكان.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن حماس ما زال لديها القدرة على إطلاق الصواريخ، مطالبا المواطنين الإسرائيليين الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية.

وأكد هاجاري على أن الأنفاق طويلة جدا وبحاجة إلى وقت وجهد لتحديد أماكنها وتدميرها، مدّعيا أن جنود الاحتلال قتلت "مخربين" داخل النفق الذي اكتشفوه والذي يمتد حتى معبر إيرز.