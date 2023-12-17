من تل أبيب.. وزيرة خارجية فرنسا: يجب العمل لإعلان دولة للفلسطينيين الآن وليس غدا

مصراوي

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، اليوم الأحد، إن فرنسا تتقاسم مع إسرائيل هدف عدم قيام حماس بتوجيه ضربة مرة أخرى مثل 7 أكتوبر.

وأشارت كولونا إلى أن الوضع في غزة كارثي ومأساوي للمدنيين ويجب أن يكون هناك رد فعل حيال ذلك، لافتة إلى أنه يجب أن تكون هناك هدنة إنسانية مستمرة في القطاع لتوصيل المساعدات إلى المدنيين.

وأكدت وزيرة الخارجية الفرنسية على أن الهدنة الإنسانية في غزة مهمة من أجل إطلاق سراح الأسرى، مشيرة إلى أن فرنسا طلبت تفسيرات من إسرائيل حول ضرب مركز فرنسي في القطاع.

وشددت كولونا على أنه ينبغي تفادي اتساع رقعة العنف في غزة، وكذلك العمل بجدية من أجل إعلان دولة للفلسطينيين الآن وليس غدا.