إعلان

BBC

من تل أبيب.. وزيرة خارجية فرنسا: يجب العمل لإعلان دولة للفلسطينيين الآن وليس غدا

08:07 م الأحد 17 ديسمبر 2023

وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، اليوم الأحد، إن فرنسا تتقاسم مع إسرائيل هدف عدم قيام حماس بتوجيه ضربة مرة أخرى مثل 7 أكتوبر.

وأشارت كولونا إلى أن الوضع في غزة كارثي ومأساوي للمدنيين ويجب أن يكون هناك رد فعل حيال ذلك، لافتة إلى أنه يجب أن تكون هناك هدنة إنسانية مستمرة في القطاع لتوصيل المساعدات إلى المدنيين.

وأكدت وزيرة الخارجية الفرنسية على أن الهدنة الإنسانية في غزة مهمة من أجل إطلاق سراح الأسرى، مشيرة إلى أن فرنسا طلبت تفسيرات من إسرائيل حول ضرب مركز فرنسي في القطاع.

وشددت كولونا على أنه ينبغي تفادي اتساع رقعة العنف في غزة، وكذلك العمل بجدية من أجل إعلان دولة للفلسطينيين الآن وليس غدا.

وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إعلان دولة للفلسطينيين حماس إسرائيل طوفان الأقصى حرب غزة هدنة إنسانية مستمرة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حزب الله يعلن استشهاد اثنين من مقاتليه خلال العمليات جنوبي لبنان

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

أسامة ربيع: حركة الملاحة في قناة السويس لم تتأثر بما يحدث في البحر الأحمر
أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين بدرجات الحرارة
مشاهد مأساوية لأهالي غزة على تيشرت هذه الفنانة في مهرجان الجونة السينمائي
الرئيس السيسي الرئيس السيسي يقدم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل نواف الصباح
التقديم بدأ اليوم.. شروط الحصول على وحدة في الإسكان المتميز
عاجل| التأمينات تعلن زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات بدءا من يناير 2024