"بعد مزاعم باكتشاف نفق".. متحدث جيش الاحتلال: حجمه كان صادمًا حقًا

مصراوي

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تصريحات تفيد بأن إسرائيل عثرت على نفق كبير متاخم لحدود غزة الشمالية ما يثير تساؤلات حول المعلومات الاستخباراتية قبل الحرب.

وأكد المتحدث العسكري أن جيش الاحتلال لم يكن يعلم بالنفق قبل 7 أكتوبر لأن الدفاعات تكتشف فقط الأنفاق المخصصة لدخول إسرائيل.

#عاجل جيش الدفاع يكشف النقاب عن أكبر نفق ارهابي تم كشفه - مشروع عملاق بقيادة المدعو محمد السنوار في شمال قطاع غزة



⭕️ عملت قواتنا خلال الأسابيع الأخيرة مستخدمة وسائل استخبارية وتكنولوجية متقدمة لكشف وتمشيط وتحييد مسار نفق استراتيجي لمنظمة حماس الإرهابية



⭕️ونفذ جيش الدفاع… pic.twitter.com/vKxiKxkJQQ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 17, 2023

وأوضح المتحدث العسكري للوكالة الأمريكية أن جيش الاحتلال كان يعرف أن لحماس شبكة أنفاق لكن لم يعتقد أنها قادرة على شن هجوم واسع النطاق. ولفت إلى أن الاحتلال لا يستغرب أن تكون هذه استراتيجية حماس لكن المفاجئ نجاحها وأن حجم النفق كان صادما حقا.