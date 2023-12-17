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BBC

"بعد مزاعم باكتشاف نفق".. متحدث جيش الاحتلال: حجمه كان صادمًا حقًا

07:19 م الأحد 17 ديسمبر 2023

أرشيفية

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مصراوي

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تصريحات تفيد بأن إسرائيل عثرت على نفق كبير متاخم لحدود غزة الشمالية ما يثير تساؤلات حول المعلومات الاستخباراتية قبل الحرب.

وأكد المتحدث العسكري أن جيش الاحتلال لم يكن يعلم بالنفق قبل 7 أكتوبر لأن الدفاعات تكتشف فقط الأنفاق المخصصة لدخول إسرائيل.

وأوضح المتحدث العسكري للوكالة الأمريكية أن جيش الاحتلال كان يعرف أن لحماس شبكة أنفاق لكن لم يعتقد أنها قادرة على شن هجوم واسع النطاق. ولفت إلى أن الاحتلال لا يستغرب أن تكون هذه استراتيجية حماس لكن المفاجئ نجاحها وأن حجم النفق كان صادما حقا.

الاحتلال الإسرائيلي أنفاق غزة حرب غزة

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