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BBC

إعلام عبري: قوات الاحتلال ألقت القبض على منفذ عملية الطعن برام الله

05:50 م الأحد 17 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي أرشيفية

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مصراوي

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال ألقت القبض على منفذ عملية الطعن في قرية رنتيس غرب رام الله بالضفة الغربية.

وأشارت قناة "الجزيرة" في نبأ عاجل إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية رنتيس غرب رام الله بحثا عن منفذ عملية طعن أصيب بها جندي احتياط.

وكانت القناة 12 العبرية أعلنت، اليوم الأحد، إصابة جندي احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي في حادث طعن قرب حاجز رنتيس العسكري غرب رام الله وفرار المنفذ.

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