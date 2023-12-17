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BBC

"بالتل" الفلسطينية تعلن عودة الاتصالات تدريجيًا في قطاع غزة

05:36 م الأحد 17 ديسمبر 2023

عودة الاتصالات تدريجيا تعبيرية

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مصراوي

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" في بيان لها، اليوم الأحد، عودة خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت في عموم قطاع غزة.

وقالت الشركة في بيانها: "نود الإعلان عن بدء عودة خدمات الاتصالات (الثابت والخلوي والإنترنت) للعمل بشكل تدريجي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة".

وأشارت الشركة إلى أن "تمكنت طواقمنا من الوصول لموقع العطل الرئيسي وإصلاحه بعد محاولات عديدة خلال الأيام الماضية وتدخل من الجهات الدولية ذات العلاقة، بالرغم من المعيقات وفي ظل ظروف ميدانية بالغة الصعوبة والخطورة".

وأكدت "بالتل" على أن طواقمها تعمل جاهدة وفق الإمكانات المتاحة لاستعادة الخدمات في مدينة غزة وشمال القطاع.

شركة الاتصالات الفلسطينية عودة الاتصالات تدريجيا الثابت والخلوي والإنترنت روف ميدانية بالغة الصعوبة

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