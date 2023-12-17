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BBC

حزب الله يعلن سقوط عدد من جنود الجيش الإسرائيلي بين قتيل وجريح

05:25 م الأحد 17 ديسمبر 2023

الحدود اللبنانية

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(مصراوي)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استهداف موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة.

كما استهدف حزب الله مقر قيادة مستحدث قرب مستوطنة إيفن مناحم، مشيرًا إلى إيقاع عددا من القتلى والجرحى.

وأضاف حزب الله، أنه استهدف ثكنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة، مؤكدًا أنه حقق إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق اليوم استهدف حزب الله، تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مزارع دوفيف بالأسلحة المناسبة خلال قيامهم بتركيب معدات فنية وتجسسيًا.

وصرحت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، أنها ستسافر إلى لبنان غدًا لبحث التوترات على الحدود اللبنانية بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت كولونا، إن لبنان سيكون الضحية الأولى في حال نشبت حرب مع إسرائيل.

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