المقاومة الفلسطينية تعلن استهداف عدد من جنود الاحتلال في عدة محاور

(مصراوي)

أعلنت كتائب القسام، اليوم الأحد تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة مشاة إسرائيلية مكونة من 10 جنود شمال مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، مشيرة إلى إيقاعهم بين قتيل وجريح.

وكانت القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كما قصفت القسام، اليوم مستوطنة "نيريم" في غلاف قطاع غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

كما اشتبك مقاتلي سرايا القدس، مع قوة إسرائيلية متكونة من 7 أفراد في محور الشجاعية الذي يشهد أعنف المعارك، حيث أعلنت الكتيبة إيقاع أفراد القوة الإسرائيلي جميعًا بين قتيل وجريح.

