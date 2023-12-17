القناة الـ12 الإسرائيلية: إسرائيل بصدد نقل أموال الحكومة الفلسطينية المحتجزة لديها

(مصراوي)

أعلنت القناة ١٢ الإسرائيلية، أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفقتا على آلية لنقل الأموال التي تحتجزها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية.

وقالت القناة ١٢ الإسرائيلية، إن الآلية المتفق عليها ستتيح لإسرائيل الاطلاع على أسماء من سيتلقون رواتب السلطة في قطاع غزة، موضحة أن إسرائيل زعمت أن أعضاء حركة حماس يتلقون رواتب من السلطة الفلسطينية بعد الاطلاع على قائمة من يتلقون الرواتب.

وأضافت القناة العبرية، أن التسوية تمت بعد موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على مقترح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بالإفراج عن الأموال مقابل الاطلاع على أسماء من يتلقون الرواتب.

ويأتي الزعم الإسرائيلي في الوقت الذي أكد فيها عباس أنه منذ عام 2007 حذفت الحكومة الفلسطينية أعضاء حركة حماس من قائمة مستحقي الدفع في قطاع غزة.