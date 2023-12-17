دخول مساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم لأول مرة منذ اندلاع الحرب

وكالات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن دخول مساعدات لغزة عبر معبر كرم أبو سالم لأول مرة منذ اندلاع الحرب، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (COGAT) إن شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة، ستخضع لفحوصات أمنية وسيتم نقلها مباشرة إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم للبضائع.

وأضاف مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، في منشور على موقع "إكس"، تويتر سابقًا، الأحد: "سيؤدي هذا إلى زيادة الحجم اليومي للمساعدات الإنسانية التي تدخل غزة ويتم تسليمها إلى سكان غزة".