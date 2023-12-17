وزيرة الخارجية الفرنسية تدعو من إسرائيل إلى هدنة فورية ومستدامة في غزة

تل أبيب - (بي بي سي)

دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى هدنة "فورية ومستدامة" في قطاع غزة.

ورغم أنها شددت على عدم وجوب نسيان ضحايا هجوم السابع من تشرين الأول/اكتوبر الماضي الذي نفذته حركة حماس الماضي على نحو خاطف على بلدات إسرائيلية منذ أكثر من شهرين إلا أنها عبرت عن عدم ارتياح بلادها إزاء ما يجري في غزة.

وقالت المسؤولة رفيعة المستوى المعنية بالشؤون الخارجية في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في مدينة تل أبيب: "يُقتل عدد كبير جدًا من المدنيين" ..وهناك "قلق فرنسي بالغ مبعثه الوضع على الأرض".

يأتي ذلك بعد إعلان الخارجية الفرنسية عن مصرع أحد مسؤوليها الدبلوماسيين متأثرا بجروح أصيب بها خلال قصف إسرائيلي على رفح، جنوبي قطاع غزة.

وفي بيانها الصادر أمس السبت أوضحت الوزارة أن المسؤول لجأ مع زميلين آخرين وأفراد أسرته إلى منزل أحد زملائه في القنصلية الفرنسية في رفح، قرب الحدود مع مصر لكن المنزل تعرض للقصف الإسرائيلي الأربعاء الماضي، ما أدى إلى إصابة الدبلوماسي بجروح قبل ان يلقى حتفه لاحقا بالإضافة إلى مقتل نحو 10 أشخاص آخرين.

وأدان البيان الغارة وطالب السلطات الإسرائيلية بتوضيح ملابساتها بشكل كامل، وفي أسرع وقت ممكن. ولم يصدررد فوري من الجيش الإسرائيلي عندما طلب منه التعليق على ما أوردته الخارجية الفرنسية.