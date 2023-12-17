الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطاع الاتصالات في غزة يعيق وصولنا إلى الجرحى

(مصراوي)

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، مواجهته صعوبات في الوصول إلى الجرحى في قطاع غزة جراء استمرار انقطاع الاتصالات لليوم الرابع على التوالي.

وانقطعت خدمات الإنترنت والاتصال بشكل كامل عن قطاع غزة الخميس الماضي بحسبما أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية.

وحذر مرصد "نت بلوكس" المعني بالوصول إلى شبكات الإنترنت حول العالم، من أن انقطاع الإنترنت عن قطاع غزة من شأنه حجب جزء كبير من الحرب الدائرة في قطاع غزة من 72 يومًا، مضيفًا أن الانقطاع هو الأطول في غزة منذ بداية الحرب في الـ7 من أكتوبر.

وتعد تلك المرة الخامسة التي تنقطع فيها خدمات الاتصال والإنترنت عن غزة منذ بداية الحرب جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر.