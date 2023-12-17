إعلان

BBC

الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطاع الاتصالات في غزة يعيق وصولنا إلى الجرحى

01:10 م الأحد 17 ديسمبر 2023

الهلال الأحمر الفلسطيني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، مواجهته صعوبات في الوصول إلى الجرحى في قطاع غزة جراء استمرار انقطاع الاتصالات لليوم الرابع على التوالي.

وانقطعت خدمات الإنترنت والاتصال بشكل كامل عن قطاع غزة الخميس الماضي بحسبما أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية.

وحذر مرصد "نت بلوكس" المعني بالوصول إلى شبكات الإنترنت حول العالم، من أن انقطاع الإنترنت عن قطاع غزة من شأنه حجب جزء كبير من الحرب الدائرة في قطاع غزة من 72 يومًا، مضيفًا أن الانقطاع هو الأطول في غزة منذ بداية الحرب في الـ7 من أكتوبر.

وتعد تلك المرة الخامسة التي تنقطع فيها خدمات الاتصال والإنترنت عن غزة منذ بداية الحرب جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر.

الهلال الأحمر الفلسطيني انقطاع الاتصالات في غزة خدمات الإنترنت شركة الاتصالات الفلسطينية طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزيرة الخارجية الفرنسية تدعو من إسرائيل إلى هدنة فورية ومستدامة في غزة

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

وزير العمل يكشف موعد تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
تيشرت الأهلي بـ "لون جديد" غدًا في مواجهة فلومينينسي -(صورة)
جثمان أمير الكويت الراحل يواري الثرى
التقديم بدأ اليوم.. شروط الحصول على وحدة في الإسكان المتميز
عاجل| التأمينات تعلن زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات بدءا من يناير 2024