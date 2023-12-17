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BBC

الاحتلال الإسرائيلي: قصفنا أكثر من 200 هدف في غزة أمس

01:06 م الأحد 17 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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غزة - (د ب أ)

- ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية قصفت أكثر من 200 هدف في غزة أمس السبت.

بالإضافة إلى ذلك، "داهمت قوات المظللين شقة خاصة بالعمليات، في حي الشجاعية وعثرت على أسلحة وعبوات ناسفة ومتفجرات وبنادق صوت وقنابل يدوية"، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الأحد.

كما تم العثور على فتحة نفق، طولها أكثر من 15 مترا.

وأضاف المتحدث أن "مقاتلي الاحتياط من اللواء رقم 646، داهموا مبنى، بالقرب من مدرسة، توجد فيها ماكينات لإنتاج أجزاء صواريخ، كما تم العثور بالقرب منها على ثلاث فتحات أنفاق.

كما حددت كتيبة "كوماندوز" سبعة مسلحين من حركة "حماس" في منطقة "خان يونس" ووجهت غارات جوية ضدهم.

جيش الاحتلال الإسرائيلي القوات الإسرائيلية غزة حي الشجاعية طوفان الأقصى

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