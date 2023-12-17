فلسطين تعلق على تصريحات نتنياهو حول منع قيام دولة فلسطينية

رام الله - ( د ب أ )

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن "استمرار هجوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، على السلطة الوطنية الفلسطينية وتفاخره بالعمل على منع قيام دولة فلسطينية مستقلة، يتساوق مع الحملة المسعورة التي تشنها وسائل إعلام غربية بهدف تصفية المشروع الوطني الفلسطيني، الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد عن أبو ردينة قوله إن "هذه التصريحات والحملة المشبوهة تأتي استكمالا للحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وآخرها مجزرتا مخيم النصيرات وطولكرم، اللتان أودتا بحياة العشرات من أبناء شعبنا".

ودعا الناطق باسم الرئاسة، الإدارة الأمريكية إلى "تحمل مسؤولياتها والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تتحدى علنا الرئيس جو بايدن ومواقفه التي أعلن عنها حول دعمه لحل الدولتين كأساس للعملية السياسية، خاصة أن القرار الإسرائيلي ما زال يرفض وقف إطلاق النار، وما زالت المجازر ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، إلى جانب تدمير المستشفيات والبنية التحتية".