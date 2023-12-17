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BBC

إذاعة الجيش الإسرائيلي: محاولة إطلاق نار في الخليل

11:42 ص الأحد 17 ديسمبر 2023

قوات الأمن الإسرائيلية

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(مصراوي)

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قوات الأمن الإسرائيلية تقوم بتمشيط منطقة الخليل عقب حدوث محاولة لإطلاق النار في المنطقة.

وأضافت الإذاعة، أنه لم ترد حتى اللحظة أنباء عن وقوع إصابات، ويأتي هذا تزامنًا مع تزايد انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة مع تعرض حارة المنشية بمخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية لقصف إسرائيلي أسفر عن استشهاد شخصان وإصابة حرجة في صفوف الفلسطينيين.

ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول للمصابين في مخيم نور الشمس عقب اقتحامه واستهداف عدة أفراد فيه.

وخاض عدد من أفراد المقاومة الفلسطينية في المخيم اشتباكات مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام المخيم.

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