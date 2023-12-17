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BBC

الخارجية الفرنسية تدعو لوقف إطلاق نار مستدام في غزة

11:31 ص الأحد 17 ديسمبر 2023

وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا

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(مصراوي)

طالبت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الأحد، بهدنة جديدة فورية ومستدامة في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في وقت سابق، مقتل أحد موظفيها خلال غارة جوية إسرائيلية على جنوب قطاع غزة.

وجاء في بيان الخارجية، أن الموظف الفرنسي كان يلجأ إلى منزل أحد زملائه من القنصلية العامة لفرنسا أثناء القصف الذي أصاب المنزل الأربعاء الماضي والذي أسفر عن إصابة الموظف الذي توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.

وفي وقت سابق اليوم وصف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بـ "الخاطئة"، قائلًا إنه سيكون بمثابة هدية إلى حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وأفاد كوهين، أن الحرب التي بدأت في أكتوبر الماضي مستمرة حتى يتم القضاء على حركة حماس ويتم الإفراج عن الأسرى المحتجزين وتغيير الواقع في قطاع غزة.

كاترين كولونا الخارجية الفرنسية غزة غارة جوية إسرائيلية إيلي كوهين حركة حماس

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