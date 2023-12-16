جالانت: أتحمل المسؤولية الأخطاء في العملية العسكرية بغزة بما فيه قتل 3 أسرى

مصراوي

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن: "كلنا نشعر بالأسى بسبب قتل جنودنا بالخطأ 3 من الأسرى في غزة".

وأضاف جالانت: "أتحمل المسؤولية عن أي خطأ يجري في العملية العسكرية في غزة بما فيه قتل 3 من أسرانا داخل غزة".

وتابع جالانت: "مررنا نتائج التحقيق الأولي في حادث مقتل المحتجزين الثلاثة إلى الضباط في غزة لتعلم الدروس".

وأكد وزير دفاع الاحتلال على أن "قواتنا لم تقصد قتل 3 من الأسرى داخل حي الشجاعية في غزة".

وأشار جالانت إلى أن ثمن الحرب باهظ جدا ويدفعه جيش الاحتلال بشكل يومي، لافتا إلى أنهم سيواصلون القتال ضد "حركة إرهابية ويتوجب علينا القتال والنصر".

ولفت جالانت إلى أنه لا يمكن التعامل مع حماس إلا بالقوة ولو لم تتصرف إسرائيل بهذه الطريقة لما وصلت لشئ، مؤكدا وجود خطر على حياة وأرواح الجنود في غزة والحرب لها ثمنها.