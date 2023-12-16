سلطنة عمان تعلن الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام لوفاة أمير الكويت نواف الجابر الصباح

مصراوي

أعلنت سلطنة عمان الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام لوفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأصدر سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق، أمرا بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام وتعليق العمل في القطاعين الحكومي والخاص لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم السبت، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء، حدادا على وفاة أمير دولة الكويت الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة أمير الدولة نواف الجابر الصباح، اليوم السبت، بعدما قطع التلفزيون الكويتي إرساله وبدأ في بث القرآن الكريم.