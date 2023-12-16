الأمين العام لجامعة الدول العربية يعزي في وفاة أمير الكويت نواف الجابر الصباح

بي بي سي

قدم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط،"خالص العزاء والمواساة لدولة الكويت، قيادة وحكومة وشعباً ولكل الأمة العربية" في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وقال: "إن فقيد الأمة العربية هو رمز للإنسانية السمحاء، آمن بالعمل العربي لمشترك كغاية لا بديل عنها، وظلت الكويت في عهده أحد دعائم عمل المنظومة العربية".

وأضاف أبو الغيط أن "فقيد الأمة العربية هو رمز للإنسانية السمحاء، وقد أفنى حياته في خدمة بلده في زمن الاستقرار وفي زمن التحديات الكبرى التي عرفتها دولة الكويت".

كما أشار الى أنه "آمن بالعمل العربي المشترك كغاية لا بديل عنها وظلت الكويت في عهده أحد دعائم عمل المنظومة العربية وفي القلب منها جامعة الدول العربية".

وأعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة أمير الدولة نواف الجابر الصباح، اليوم السبت، بعدما قطع التلفزيون الكويتي إرساله وبدأ في بث القرآن الكريم.