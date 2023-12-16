الرئيس الجزائري يرثي أمير الكويت الراحل ويصفه بـ" الأخ الشهم"

الجزائر- (د ب أ)

وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بـ "الأخ الشهم العزيز".

وقال تبون، في برقية تعزية بعث بها لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي أعلنه مجلس الوزراء أميرا للبلاد، إثر وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح عن 86 عاما. : " فُجعتُ لما ألم بنا مع آل الصباح الأفاضل والشعب الكويتي الشقيق، بانتقال أمير دولة الكويت الشقيقة، نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى جوار رب العزة".

وأضاف: " إننا برحيله نودع أخا شهما عزيزا من بُناة رفعة ومجد بلد الخير والنماء، الذي قاد على أرضه آلُ الصباح مسيرة مظفرة ارتقت بأشقائنا في الكويت إلى مراتب متميزة في التنمية المستدامة والعيش الكريم في كنف الحكمة والتبصر التي أحاطت بنات وأبناء دولة الكويت الشقيقة بالرعاية، وحرصت على الاضطلاع بأدوار شريفة صادقة تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية".

واستطرد رئيس الجزائر: "يُسجل التاريخ لفقيدنا العزيز نواف الأحمد الجابر الصباح ولآل الصباح الكرام اليد البيضاء المبسوطة لمساعي لم الشمل ورأب الصدع .. والجهود الخيرة السخية في ربوع الوطن العربي .. وعلى امتداد الأمة الإسلامية".