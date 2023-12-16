العراق يعزّي في أمير الكويت الراحل نواف الجابر الصباح

بي بي سي

بعث رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، برقية تعزية إلى أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح بوفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وبحسب نص البرقية التي نشرتها وكالة الأنباء العراقية (واع) : "ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، باسمي وباسم الشعب العراقي نتقدم لسموكم ولأسرة الصباح وللشعب الكويتي الشقيق بأحر التعازي وصادق المواساة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمكم والعائلة الكريمة والشعب الكويتي الصبر والسلوان".

من جهته قدم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التعازي برحيل أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال رئيس الوزراء في تغريدة له عبر منصة (X) "نتقدم بأحرّ التعازي إلى دولة الكويت الشقيقة، حكومةً وشعباً، برحيل سموّ أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".

وأضاف: "نسأل الله أن يمنّ عليه بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه وكلّ أبناء الشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان".

وأعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة أمير الدولة نواف الجابر الصباح، اليوم السبت، بعدما قطع التلفزيون الكويتي إرساله وبدأ في بث القرآن الكريم.