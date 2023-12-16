الأردن يعلن الحداد العام لـ3 أيام لوفاة أمير الكويت نواف الجابر الصباح

مصراوي

أعلن الأردن الحداد العام لمدّة 3 أيام لوفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن عن تعازيه ومواساته بوفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال الملك في تدوينة على حسابه الشخصي عبر منصة (X): "نشاطر أشقاءنا في الكويت الأحزان بوفاة سمو الأخ الشيخ نواف الصباح.

نشاطر أشقاءنا في الكويت الأحزان بوفاة سمو الأخ الشيخ نواف الصباح. كان زعيما عروبيا كرس حياته في خدمة بلده وشعبه وأمته، وعرفناه صاحب نخوة وحكمة ودؤوبا في تمتين العلاقات العربية. أحر التعازي لأخي الشيخ مشعل ولأسرته الكريمة وللشعب الكويتي العزيز — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) December 16, 2023

وتابع ملك الأردن، "كان زعيما عروبيا كرس حياته في خدمة بلده وشعبه وأمته، وعرفناه صاحب نخوة وحكمة ودؤوبا في تمتين العلاقات العربية. أحر التعازي لأخي الشيخ مشعل ولأسرته الكريمة وللشعب الكويتي العزيز".

وأعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة أمير الدولة نواف الجابر الصباح، اليوم السبت، بعدما قطع التلفزيون الكويتي إرساله وبدأ في بث القرآن الكريم.