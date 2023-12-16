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BBC

ملك الأردن يعزّي بوفاة أمير الكويت الراحل نواف الجابر الصباح

03:15 م السبت 16 ديسمبر 2023

الملك عبدالله الثاني

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مصراوي

أعرب الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن عن تعازيه ومواساته بوفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال الملك في تدوينة على حسابه الشخصي عبر منصة (X): "نشاطر أشقاءنا في الكويت الأحزان بوفاة سمو الأخ الشيخ نواف الصباح.

وتابع ملك الأردن، "كان زعيما عروبيا كرس حياته في خدمة بلده وشعبه وأمته، وعرفناه صاحب نخوة وحكمة ودؤوبا في تمتين العلاقات العربية. أحر التعازي لأخي الشيخ مشعل ولأسرته الكريمة وللشعب الكويتي العزيز".

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