"يهوى الصيد والرحلات البرية".. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح أمير الكويت الجديد؟

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توفي نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اليوم السبت عن عمر يناهز 86 عامًا، وتم إعلان الحداد الرسمي 40 يومًا، وإغلاق الدوائر الرسمية 3 أيام.

ونادي مجلس الوزراء الكويتي، بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا لدولة الكويت.

وقال الديوان الأميري الكويتي، إن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتقبل العزاء في الشيخ نواف الصباح بداية من الإثنين في قصر بيان.

وبرز اسم الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى ولاية العهد في الـ8 من أكتوبر عام 2020، بتزكية من الأمير الراحل، الشيخ نواف الأحمد الصباح ومبايعة مجلس الأمة.

وتولى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولاية العهد في 7 أكتوبر 2020 بتزكية من الأمير الراحل، الشيخ نواف الأحمد الصباح ومبايعة مجلس الأمة.

تولى الشيخ مشعل منذ 2004 منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، وقبل ذلك تولى رئاسة جهاز أمن الدولة وعمل في وزارة الداخلية.

يتمتع الشيخ مشعل الصباح بنفوذ قوي داخل الحرس الوطني، وهي مؤسسة عسكرية مستقلة عن قوات الجيش والشرطة، وتهدف إلى مساعدة القوات المسلحة وهيئات الأمن العام والمساهمة في أغراض الدفاع الوطني.

تلقى مشعل الصباح تعليمه في مدرسة المباركية، والتي تعد أول مدرسة نظامية في دولة الكويت، ودرس في كلية هندن للشرطة في بريطانيا وتخرج فيها عام 1960، وبعد تخرجه التحق بالعمل في وزارة الداخلية، حيث تدرج في المناصب حتى أصبح في عام 1967 رئيساً للمباحث آنذاك واستمر حتى عام 1980، وأصبح من أهم رجال الأمن بالكويت، إذ تحول الجهاز على يديه إلى إدارة جهاز أمن الدولة والذي لا يزال يحمل هذا الاسم.

كما شغل موقع الرئيس الفخري لجمعية الطيارين الكويتية منذ عام 1973، وهو أحد مؤسسي الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي والرئيس الفخري لها.

يعتبر الشيخ مشعل قليل الظهور في الإعلام، وقد عينه أمير الكويت السابق الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح عام 1977 رئيساً لديوانية شعراء النبط المعنية بالتراث الشعري الشعبي.

وحسب موقع الحرس الوطني الكويتي يهوى الشيخ مشعل الصيد والرحلات البرية.

ولد الشيخ مشعل عام 1940 وهو الابن السابع لأمير الكويت الأسبق، الشيخ أحمد الجابر الصباح، وهو الأخ غير الشقيق للأمير الراحل، وهو متزوج، وله 5 أبناء ذكور و7 إناث.