مجلس الوزراء الكويتي يعلن الحداد 40 يومًا على وفاة أمير البلاد نواف الأحمد الصباح

مصراوي

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، الحداد الرسمي 40 يومًا، وإغلاق الدوائر الرسمية 3 أيام حدادا على وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

قال مجلس الوزراء الكويتي، إننا "ننادي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للكويت".

وأعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة أمير الدولة نواف الجابر الصباح، اليوم السبت، بعدما قطع التلفزيون الكويتي إرساله وبدأ في بث القرآن الكريم.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي في بيان له، بعدما قطع التلفزيون بثه البرامج وأذاع القرآن الكريم: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".