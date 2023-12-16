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BBC

مجلس الوزراء الكويتي: ننادي بالشيخ مشعل الجابر الصباح أميرًا للبلاد

01:39 م السبت 16 ديسمبر 2023

مجلس الوزراء الكويتي

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مصراوي

قال مجلس الوزراء الكويتي، إننا "ننادي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للكويت".

وأعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة أمير الدولة نواف الجابر الصباح، اليوم السبت، بعدما قطع التلفزيون الكويتي إرسالة وبدأ في بث القرأن الكريم.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي في بيان له، بعدما قطع التلفزيون بثه البرامج وأذاع القرآن الكريم: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

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