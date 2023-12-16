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BBC

العاهل السعودي وولي العهد يعزيان في وفاة أمير دولة الكويت

01:23 م السبت 16 ديسمبر 2023

الملك سلمان بن عبد العزيز

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مصراوي

عزى الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي، ومحمد بن سلمان ولي العهد السعودي، في وفاة نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وصدر بيان عن الديوان الملكي السعودي،"تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

وأعربا عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة الشيخ نواف، الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء.

وأكد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد أن "المملكة العربية السعودية وشعبها يشاركون الأشقاء في دولة الكويت أحزانهم، ويسألون الله العلي القدير أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار".

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