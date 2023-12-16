إذاعة الاحتلال: إصابتان في انفجار طائرة مسيرة تسللت من لبنان لـ الجليل الأعلى

مصراوي

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقوع إصابتين في انفجار طائرة مسيرة تسللت من لبنان نحو بلدة مرغليوت في الجليل الأعلى.

واستهدف حزب الله اللبناني قوة للاحتلال الإسرائيلي في موقع المطلة وتمكن من تحقيق إصابات مباشرة، كما استهدف قوة مشاة إسرائيلية بصاروخ موجه.

وقال حزب الله في بيانات منفصلة: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم دشمة تحصن بها جنود ‏للاحتلال الإسرائيلي في موقع بركة ريشا بصاروخ موجه مما أدى الى سقوطهم بين قتيل وجريح".

وأشار إلى أن ‏"مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا أيضا قوة مشاة ‏إسرائيلية في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مؤكدة".‏

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية بتعرض "وادي حسن" الواقع ما بين بلدتي "مجدل زون" و"الجبين" لقصف مدفعي إسرائيلي.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي ليل أمس الجمعة على منطقة "المشاع" بين بلدتي "المنصوري" و"مجدل زون"K وأطراف بلدة "الناقورة" و"جبل اللبونة" جنوب لبنان.

وأطلق الطيران المسير الإسرائيلي صاروخ جو أرض استهدف محيط بلدة "عيتا الشعب" الحدودية الجنوبية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية ليل أمس أطراف معظم بلدات القطاعين الغربي والاوسط المتاخمة للخط الأزرق جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.