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BBC

رئيس الإمارات ينعى أمير الكويت ويأمر بإعلان الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام

01:21 م السبت 16 ديسمبر 2023

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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مصراوي

نعى محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت ،وأمر بإعلان الحداد لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام.

أعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة أمير الدولة نواف الجابر الصباح، اليوم السبت، بعدما قطع التلفزيون الكويتي إرسالة وبدأ في بث القرأن الكريم.

وكان وزير شؤون الديوان الأميرى الكويتى، الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، أمس الجمعة، أكد أن الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، كانت مستقرة.

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