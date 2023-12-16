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BBC

إعلام عبري: مقتل 20 جنديًا إسرائيليًا في معارك الشجاعية بغزة خلال الأسبوع الأخير

01:15 م السبت 16 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، مقتل 20 جنديًا في معارك الشجاعية خلال الأسبوع الأخير.

وقبل عدة أيام قليلة أعلنت المقاومة الفلسطينية أنّها أسقطت قوة راجلة من جنود الاحتلال الإسرائيلي ما بين ضباط وجنود في كمين محكم، بمنطقة الشجاعية شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها استهدفوا قوة صهيونية راجلة مكونة من 20 جندياً بقذيفة تي بي جي، وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة الشيخ رضوان.

وتابعت كتائب القسام، "مقاومونا استهدفوا 3 آليات عسكرية بقذائف الياسين 105، واشتبكوا مع قوة صهيونية راجلة وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

وأضافت كتائب القسام: "استهدفنا مقرات القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى".

وأوضحت كتائب القسام: "استهدفنا ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 في منطقة التوام شمال مدينة غزة، كما استهدفنا قوة صهيونية مكونة من 20 جنديا داخل مبنى بمنطقة الشيخ رضوان وأوقعناهم بين قتيل وجريح".

جيش الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى القناة 12 الإسرائيلية معارك الشجاعية

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