"عواقب وخيمة".. الحوثيون يحذر من أي تحرك عدائي ضد اليمن

مصراوي

حذر علي القاحوم عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين اليمنية، من أن أي تحرك عدائي ضد اليمن ستكون له عواقب وخيمة وتكاليف باهظة الثمن.

وأكد القاحوم لقناة الميادين مساء أمس الجمعة أن "الحوثيين لن يتخلوا عن القضية الفلسطينية، بغض النظر عن أي تهديدات أمريكية أو إسرائيلية أو غربية"، مضيفاً أن العمليات ضد إسرائيل ستستمر.

وأوضح أن اليمن جاهز بكل خياراته الدفاعية للرد على أي تحركات عدائية.

وكانت "القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين" قد هددت باستهداف السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية في البحر الأحمر والبحر العربي رداً على العدوان الإسرائيلي على غزة".

وتمكنت قوات أنصار الله من احتجاز سفية ومهاجمة عدد من السفن التجارية العابرة لباب المندب إلى إسرائيل، مما أدى إلى إعلان شركتي ميرسك وهاباغ - لويد للنقل العملاقتين، تعليق مرور سفنهما في البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

وتوعد الحوثيون في البداية باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية "تضامنا مع غزة، لكن التهديد تصاعد مع تكثيف القصف والحصار على القطاع، فهددت الجماعة باستهداف جميع السفن التي تتجه إلى الموانئ الإسرائيلية، إن لم يتم إدخال قوافل الغذاء والدواء والوقود إلى غزة،.