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BBC

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: الحرب على غزة ليست ردًا على هجوم 7 أكتوبر

12:42 ص السبت 16 ديسمبر 2023

مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردا

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مصراوي

زعم مندوب الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، إن الأمم المتحدة مصرة على وضع رأسها في الرمال تجاه المجازر التي ارتكبتها حماس

وتابع مندوب الاحتلال خلال كلمته أمام الجمعية العامة اليوم الجمعة: "وقف إطلاق النار في غزة يعني وضع حد لحربنا ضد حماس، كما أن قرار وقف إطلاق نار إنساني في غزة يهدف إلى بقاء حماس في السلطة".

وأضاف مندوب الاحتلال: "لا يزال هناك 132 رهينة في غزة وحماس لا تسمح للصليب الأحمر بزيارتهم، وإذا أرادت الجمعية العامة وقف إطلاق النار في غزة يجب أولا أن تبذل ما في وسعها لإعادة الرهائن إلى بيوتهم، إضافة إلى أن هناك 11 ألف صاروخ أطلقتها حماس على إسرائيل منذ 7 أكتوبر".

وادعى مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: "العملية الإسرائيلية والحرب في غزة ليست ردا على هجوم 7 أكتوبر ولكن لضمان عدم تكرار تلك الفظائع مرة أخرى".

جلعاد إردان الاحتلال الإسرائيلي هجوم 7 أكتوبر حرب غزة الأمم المتحدة

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