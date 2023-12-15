مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: مكان نتنياهو في محكمة لاهاي وليس في السلطة

مصراوي

قال السفير رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن إسرائيل دمرت أحياء بأكملها وقتلت آلاف المدنيين.

وتابع مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "الاحتلال استهدف مصور الجزيرة سامر أبو بدقة وتركه ينزف لـ6 ساعات حتى استشهد، هدف إسرائيل هو دمار وتهجير الشعب الفلسطيني حتى لو استمر النزاع إلى الأبد".

وأشار مندوب فلسطين: "من قبل استهدف الاحتلال أفرادا من عائلة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح وقتها قال الدحدوح "معلش" ونحن نقول له "مش معلش"، إضافة إلى مليون طفل فلسطيني يواجهون حكما بالإعدام جراء الاستهداف العشوائي للطيران الإسرائيلي لقطاع غزة".

وأكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: "على الدول التزام أخلاقي وقانوني بالتحرك، لوقف الفظائع الإسرائيلية وإنقاذ حياة الناس في غزة، و أطفالنا إما قتلوا وإما يتموا وإسرائيل تتعامل مع الفلسطينيين كحيوانات كيف لأحد أن يتحمل ذلك، لعالم ينادي بوقف فوري إنساني لإطلاق النار و157 دولة صوتت لصالح هذا القرار مقابل رفض 10 دول".

وأشار مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: "بالإنسانية والأخلاق والمشروعية تحركت الجمعية العامة، وطلبت وقفا فوريا لإطلاق نار إنساني وإسرائيل لم تلق بالا لقرارها، ويجب أن يكون هناك تحرك جماعي حاسم لتنفيذ قرار الجمعية العامة بوقف إطلاق النار في غزة من دون أي تأخير".

وتابع مندوب فلسطين: "هدف العدوان الشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية وشعبنا باق وسيظل على أرضه مهما بلغت جرائم الاحتلال، و مكان نتنياهو في محكمة لاهاي وليس في السلطة بإسرائيل".