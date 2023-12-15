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BBC

استشهاد 3 من الدفاع المدني أثناء محاولتهم إنقاذ مصور قناة الجزيرة في غزة

11:29 م الجمعة 15 ديسمبر 2023

غزة

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مصراوي

أعلن تلفزيون فلسطين استشهاد 3 من العاملين في الدفاع المدني الفلسطيني، أثناء محاولتهم إنقاذ مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة، والذي استشهد بعد تركه مصابًا لنحو 5 ساعات، داخل مدرسة فرحانة بمدينة خانيونس.

وأعلنت قناة الجزيرة في نبأ عاجل لها، استشهاد مصورها في قطاع غزة سامر أبو دقه، بعدما منع الاحتلال وصوله إلى المستشفى لنحو 6 ساعات، عقب إصابته في قصف استهدف مدرسة فرحانة في خانيونس.

وأصيب الصحفي وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة، اليوم الجمعة، خلال تغطيته قصفًا استهدف مدرسة حيفا في خانيونس، كما استشهد مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة أثناء تغطيته استهداف مدرسة فرحانة بخانيونس، وظل محاصرًا داخل المدرسة ولم يتم نقله إلى المستشفى، إلا بعد نحو 6 ساعات حتى تم الإعلان عن استشهاده فور وصوله المستشفى.

ومنذ نحو شهر ونصف استشهد أفراد من عائلة الصحفي ومدير مكتب الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح، بمن فيهم زوجته وابنه وابنته بقصف إسرائيلي، استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي عائلة الصحفي ومراسل الجزيرة بالقطاع وائل الدحدوح، في جنوب وادي غزة وهي ضمن المناطق التي طلب الاحتلال من السكان التوجه إليها.

الاحتلال الإسرائيلي غزة استشهاد مصور مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة

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