جيش الاحتلال: قواتنا أطلقت النار بالخطأ على 3 أسرى في غزة وقتلهم



مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن قوات جيش الاحتلال أطلقت النار بالخطأ على 3 من الأسرى لدى حماس في قطاع غزة.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال اليوم الجمعة: " نحقق بمقتل 3 محتجزين إسرائيليين برصاص قواتنا بالخطأ، كما أن المعارك في غزة معقدة ويقتل فيها جنودنا".

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "أبلغنا عائلات الأسرى الإسرائيليين الـ3 الذين قتلوا بالخطأ، وتقديراتنا أن الإسرائيليين الثلاثة الذين قتلوا قد يكونون هربوا من الأسر في الشجاعية".

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال :"مهمتنا القضاء على قادة حماس بمن فيهم يحيى السنوار".

ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد جديدة من استهداف مقاتليها لآليات وجنود الاحتلال المتوغلة في محاور مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

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كتائب القسام تبث مشاهد جديدة من استهداف مجاهديها لآليات وجنود الاحتلال المتوغلة في محاور مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/D5jbLvQsmv — رضوان الأخرس (@rdooan) December 15, 2023

وقال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، 70 يوما منذ بداية معركة الأقصى وشعبنا والمقاومة يواجهون قوة فتاكة بغطاء أمريكي.



وتابع الناطق باسم كتائب القسام، في كلمة مسجلة لقناة الجزيرة الجمعة: " العدو يصب نار غضبه على النساء والأطفال في جرائم حرب جلية، كما أن مجاهدينا تمكنوا خلال الأيام الخمسة الأخيرة من استهداف أكثر من 100 آلية صهيونية في العديد من المحاور".

وأشار أبو عبيدة: "تم استخدام القذائف المضادة للتحصينات، كما أن العدو يستخدم المرتزقة خلال العملية التي يدعي أنها حرب وجودية، وأيادي المجاهدين لا زالت على الزناد وما نراه هو تفكك قوات العدو، وما يعلن عنه جيش العدو من أعداد للقتلى غير حقيقي".

وأكد أبو عبيدة: "حرب العدو مبنية على الكذب وتضليل جنوده وشعبه، والواجب على مكونات شعبنا هو الثورة ومقارعة العدو في كل الضفة الغربية، شهادات وروايات مجاهدينا في قتلهم لجنود العدو المشاة توثق أضعاف العدد المعلن لقتلى العدو".

وأوضح أبو عبيدة: "الواجب الآن هو الانتفاض والثورة ومقارعة الاحتلال بكل أشكال المقاومة في كل الضفة، والواجب أيضًا مقاطعة الاحتلال بكل أشكال المقاومة، وندعو مجددا كل أحرار أمتنا ومقاتليها إلى تصعيد الفعل الميداني ضد العدو في كل جبهة".