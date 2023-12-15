شركات عالمية تعلن وقف رحلاتها عبر البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين



مصراوي

أعلنت شركة "هاباج لويد" الألمانية للحاويات، وقف جميع الرحلات البحرية عبر البحر الأحمر حتى 18 ديسمبر .

وفي الوقت ذاته أعلنت شركة "ميرسك" للشحن البحري، وقف جميع عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر مؤقتا.

وفي وقت سابق قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، لقناة العربية، إن الوضع في خليج عدن والمنطقة قابل للانفجار في أي لحظة،

وتابع بوريل: "اعتداء الحوثيين على السفن التجارية قد يؤدي لتفجير الوضع بالمنطقة".

ومن جانبه قال يحيى سريع المتحدث العسكري للحوثيين، "نفذنا عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات كانتا متجهتين إلى الكيان الإسرائيلي".

وتابع المتحدث العسكري للحوثيين، أنه تم استهداف السفينتين المتجهتين إلى الكيان الإسرائيلي بصاروخين بحريين مناسبين.

ولفت إلى أن عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة للنداءات وكذلك الرسائل التحذيرية النارية.

وطمأن المتحدث العسكري للحوثيين، كافة السفن المتجهة إلى موانئ العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر.

وأكد استمرارهم في منع السفن المتجهة الى الموانئ الإسرائيلية حتى إدخال ما يحتاجه أهالي غزة من غذاء ودواء.