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BBC

المقاومة تستهدف غرفة القيادة الميدانية للاحتلال في غزة بصواريخ "رجوم"

06:17 م الجمعة 15 ديسمبر 2023

صواريخ المقاومة

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مصراوي

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف غرفة القيادة الميدانية للاحتلال الإسرائيلي، في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم"، قصيرة المدى وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وتابعت كتائب القسام في بيان لها اليوم الجمعة: "قصفنا القدس المحتلة برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وفي الشأن ذاته قالت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي: "استهداف 3 آليات عسكرية بقذائف "التاندوم"، والإجهاز على جنديين من قناصة العدو يتحصنان داخل أحد المنازل".

وتابعت سرايا القدس في بيان لها اليوم: "رصدنا قوة صهيونية راجلة في محيط "قلبة صوفا" وقصفناها بوابل من قذائف الهاون".

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