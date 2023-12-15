نقيب صحفيي فلسطين: ما حدث اليوم جريمة جديدة في حق وائل الدحدوح

مصراوي

قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، إن ما حدث اليوم الجمعة، هو جريمة جديدة في حق وائل الدحدوح أحد أكبر الصحفيين الفلسطينيين.

وتابع نقيب الصحفيين الفلسطينيين في حديثه لقناة الجزيرة مباشر: "ما أصاب وائل الدحدوح هو استهداف لكافة الصحفيين الفلسطينيين".

وأكد نقيب الصحفيين الفلسطينيين: "إسرائيل لن توقف قتل الصحفيين إلا بملاحقة المسؤولين عن ذلك".

وأصيب الصحفي وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة، اليوم الجمعة، خلال تغطيته قصفًا استهدف مدرسة حيفا في خانيونس، كما أصيب ايضًا مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة أثناء تغطيته استهداف مدرسة فرحانة بخانيونس، لكنّه ما زال محاصرًا داخل المدرسة ولم يتم نقله إلى المستشفى.

ومنذ نحو شهر ونصف استشهد أفراد من عائلة الصحفي ومدير مكتب الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح، بمن فيهم زوجته وابنه وابنته بقصف إسرائيلي، استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي عائلة الصحفي ومراسل الجزيرة بالقطاع وائل الدحدوح، في جنوب وادي غزة وهي ضمن المناطق التي طلب الاحتلال من السكان التوجه إليها.