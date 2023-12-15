الحكومة بغزة: الاحتلال يتعمد استهداف طاقم قناة الجزيرة للمرة الرابعة

مصراوي

قال إسماعيل الثوابتة مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة، إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يستهدف بشكل متعمد طاقم قناة الجزيرة للمرة الرابعة على التوالي في جريمة مكتملة الأركان ومخالفة للقانون الدولي.

وتابع الثوابتة، خلال بيان صحفي، أن استهداف وإصابة وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة وسامر أبو دقة مصور قناة الجزيرة، يأتي في إطار ترهيب وتخويف الصحفيين ومحاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية الفاضحة لجرائم الاحتلال بحق الأطفال والنساء والمدنيين.

وأوضح مدير مكتب الإعلام الحكومي، أن جيش الاحتلال قتل خلال الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر 89 صحفياً، واعتقل 8 صحفيين وأصاب العديد منهم، ما يدلل على أن الصحفيين والإعلاميين في دائرة القتل والاستهداف المتعمد.

وطالب كل الاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية بإدانة هذه الجريمة والتنديد بتكرارها من قبل الاحتلال.

كما طالبهم جميعاً بلجم الاحتلال المجرم، والضغط عليه لوقف هذه الحرب الإجرامية ضد الصحفيين وضد المدنيين والأطفال والنساء.