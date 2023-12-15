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BBC

جيش الاحتلال: مقتل جندي في معارك غزة ليرتفع الإجمالي لـ119 منذ بدء العملية البرية

03:23 م الجمعة 15 ديسمبر 2023

مقتل جندي إسرائيلي

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مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي في معارك غزة ليرتفع إجمالي قتلى الاحتلال إلى 119 منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة.

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أن مجاهدي القسام تمكنوا من الاشتباك مع 10 جنود صهاينة من نقطة صفر داخل خيمة عسكرية للعدو في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان لها اليوم الجمعة، إن مقاتليها استهدفوا بقذيفة TBG مبنى في جحر الديك تحصن فيه جنود صهاينة وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وتابعت القسام، أن المجاهدين تمكنوا من الاستيلاء على قطعة سلاح M16 من أحد الجنود، وعادوا إلى قواعدهم بسلام.

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