إعلان

BBC

بعد استشهاد أفراد من عائلته.. إصابة وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة في خانيونس بغزة (فيديو)

03:14 م الجمعة 15 ديسمبر 2023

مراسل الجزيرة وائل الدحدوح

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

أصيب الصحفي وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة خلال تغطيته قصفًا استهدف مدرسة حيفا في خانيونس.

ومنذ نحو شهر ونصف استشهد أفراد من عائلة الصحفي ومدير مكتب الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح، بمن فيهم زوجته وابنه وابنته بقصف إسرائيلي، استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي عائلة الصحفي ومراسل الجزيرة بالقطاع وائل الدحدوح، في جنوب وادي غزة وهي ضمن المناطق التي طلب الاحتلال من السكان التوجه إليها.

وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة إصابة وائل الدحدوح غزة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

"الصحة" تمنع تداول 2 مليون لتر عصائر.. وتكشف سبب تكثيف الرقابة على المطاعم
تخطى 50 جنيها مجددا.. ارتفاع في سعر الدولار بالسوق السوداء خلال أسبوع
حصاد 2023 .. عام انفصال النجوم واسدال ستار 11 قصة زوجية