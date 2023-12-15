بعد استشهاد أفراد من عائلته.. إصابة وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة في خانيونس بغزة (فيديو)

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أصيب الصحفي وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة خلال تغطيته قصفًا استهدف مدرسة حيفا في خانيونس.

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اصيب الصحفي وائل الدحدوح مدير مكتب الجزيرة في عًىرًة بطلق ناري خلال تغطيته الصحفية، قبل قليل في خانيونس، هنا مقطع وهو يتلقى العلاج وحسب اللي قريته الرصاصه اللي اصابته استهداف من قوات الاحت.لال… pic.twitter.com/eM0r0Xh9Y2 — MOATH | معاذ (@M0ATH) December 15, 2023

ومنذ نحو شهر ونصف استشهد أفراد من عائلة الصحفي ومدير مكتب الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح، بمن فيهم زوجته وابنه وابنته بقصف إسرائيلي، استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي عائلة الصحفي ومراسل الجزيرة بالقطاع وائل الدحدوح، في جنوب وادي غزة وهي ضمن المناطق التي طلب الاحتلال من السكان التوجه إليها.