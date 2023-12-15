حكومة الاحتلال تدين تصريحات المسؤوليين الدوليين وتتهمهم بمساندة حماس

مصراوي

قال إيلون ليفي المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، "إننا ننسق مع الأمريكيين للقضاء على حماس وإعادة الأسرى".

وأدان المتحدث باسم حكومة الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، تصريحات المسؤولين الدوليين الذين يغطون على جرائم حماس، ويلقون باللوم على إسرائيل.

وزعم ليفي أن المنظمات الدولية عاجزة عن توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، لأن حماس تسرقها، وهي تهدد الأمن الدولي.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة، أن حماس توسع دائرة أعمالها، والغرب هو الضحية القادمة لحماس، لافتًا إلى أن كل دقيقة تستمر فيها حماس بالوجود هي عبارة عن قنبلة موقوتة.

وادعى المتحدث باسم حكومة الاحتلال، أن الجيش استعاد 3 جثث إسرائيلية قتلتها حركة حماس، وخفضنا قدرات حماس بشكل كبير وسنستمر في حملتنا البرية حتى نحقق انتصارا كاملا.