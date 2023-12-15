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BBC

إعلام عبري: مراكز إعادة تأهيل المعوقين ليست مستعدة للتعامل مع الأعداد الكبيرة لجرحى الجيش

02:58 م الجمعة 15 ديسمبر 2023

الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن مراكز إعادة تأهيل المعوقين ليست مستعدة للتعامل مع الأعداد الكبيرة لجرحى جيش الاحتلال الإسرائيلي.


وتابعت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن أعداد المصابين العسكريين وفقا لقوائم المستشفيات أعلى بكثير مما ينشره جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة العبرية أن مسألة القتال في الأنفاق تثير قلقاً كبيراً لدى القيادة والرتب الميدانية في الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت أن إمبراطورية الأنفاق التابعة لحماس في غزة واحدة من أكثر التحديات تعقيداً بالنسبة لقوات الجيش الإسرائيلي في الحرب.

ولفتت الصحيفة إلى أن المعارك في شمال وجنوب قطاع غزة، تسفر عن إصابات خطيرة في صفوف ضباط وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.


وأكدت أن كل يوم، ينصب عناصر حماس كمينًا لقوات الاحتلال، وينتظرون اللحظة التي يمكنهم فيها الخروج من تحت الأرض، ومفاجأة القوات بإطلاق النار والصواريخ المضادة للدبابات وتفجير العبوات.

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