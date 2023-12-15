يديعوت أحرونوت: أعداد المصابين العسكريين بقوائم المستشفيات أعلى مما يعلنه جيش الاحتلال

مصراوي

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن أعداد المصابين العسكريين وفقا لقوائم المستشفيات أعلى بكثير مما ينشره جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت الصحيفة العبرية أن مسألة القتال في الأنفاق تثير قلقاً كبيراً لدى القيادة والرتب الميدانية في الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت أن إمبراطورية الأنفاق التابعة لحماس في غزة واحدة من أكثر التحديات تعقيداً بالنسبة لقوات الجيش الإسرائيلي في الحرب.

ولفتت الصحيفة إلى أن المعارك في شمال وجنوب قطاع غزة، تسفر عن إصابات خطيرة في صفوف ضباط وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت أن كل يوم، ينصب عناصر حماس كمينًا لقوات الاحتلال، وينتظرون اللحظة التي يمكنهم فيها الخروج من تحت الأرض، ومفاجأة القوات بإطلاق النار والصواريخ المضادة للدبابات وتفجير العبوات.