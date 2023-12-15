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BBC

البنتاجون: المدمرة الأمريكية ماسون في طريقها لمساعدة السفينة التي أصيبت بصاروخ في البحر الأحمر

02:07 م الجمعة 15 ديسمبر 2023

سفينة

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مصراوي

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية قوله: إن صاروخًا باليستيًا أُطلق من مناطق يسيطر عليها الحوثيون أصاب سفينة ثانية ترفع علم ليبيريا في مضيق باب المندب، بالبحر الأحمر.

وتسبب الهجوم الصاروخي على السفينة الثانية بمضيق باب المندب تسبب في نشوب حريق والطاقم يعمل على إخماده، بحسب المسؤول الدفاعي.

ولفت المسؤول إلى أن المدمرة الأمريكية ماسون في طريقها لمساعدة السفينة التي أصيبت بصاروخ في البحر الأحمر.

وأعلنت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري، أن السفينة التي كانت تتجه شمالًا غيرت مسارها بعد 30 دقيقة تقريبا لتبحر جنوبا وتعود نحو باب مضيق المندب.

وتابعت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري، أنه تم استهداف سفينة شحن ترفع علم ليبيريا جنوب غرب ميناء المخا اليمني.

سفينة البحر الأحمر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون

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