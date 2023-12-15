الحكومة البريطانية: عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين غير مقبول

مصراوي

قالت الحكومة البريطانية، إن تصاعد أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين أمر غير مقبول.

وتابعت الحكومة البريطانية، في بيان لها اليوم الجمعة، "ندعو إسرائيل إلى اتخاذ خطوات استباقية لضمان الحماية الفعالة والفورية للتجمعات الفلسطينية".

ويدرس الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات عقابية ضد قادة حركة حماس ومستوطنين إسرائيليين ردا على أعمال العنف الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس، حيث بحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقترحين في بروكسل اليوم الاثنين.

وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي للصحفيين بعد الاجتماع، إن وكالته تعمل حاليا على مقترح فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ،وسيتم تقديمه قريبا إلى الدول الأعضاء. وحصلت الخطوة على دعم مبكر من دول من بينها بلجيكا وسلوفينيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول بارز بالاتحاد الأوروبي قوله إن الإجراءات المقترحة ضد المستوطنين الإسرائيليين، والتي لا تزال في المناقشات المبكرة وتستهدف التصدي لعنف المستوطنين في الضفة الغربية، قد تشمل حظرا للسفر وتجميد أصول وحظر واردات المنتجات التي يصنعها المستوطنون. وتتوافق الخطوتان مع خطوات مماثلة من جانب الولايات المتحدة .