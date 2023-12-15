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BBC

الصحة الفلسطينية: نحو 70 ألفًا بين شهيد وجريح في اليوم الـ70 للحرب على غزة

12:58 م الجمعة 15 ديسمبر 2023

وزارة الصحة الفلسطينية

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مصراوي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء الحرب في غزة إلى أكثر من 70 ألفا بين شهيد وجريح، ولا يعرف بعد العدد الدقيق للمفقودين تحت الركام والأنقاض.

ووصل بحسب وزارة الصحة الفلسطينية عدد الشهداء إلى 18.884، وتجاوز عدد الجرحى الـ55 ألفا منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة في تقرير لها، إن عدد الشهداء في الضفة وصل إلى 286 وجرح 3,431 آخرون.

ومعظم الضحايا في غزة من النساء، والأطفال الذين اقترب عددهم من الـ10 آلاف بين قتيل ومفقود.

كما قتل نحو 300 من العاملين في القطاع الصحي إضافة إلى 32 من طواقم الدفاع المدني، و86 صحفيا، و135 من طواقم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

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