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BBC

سرايا القدس: استهدفنا دبابتين صهيونيتين بقذائف تاندوم غرب غزة

12:49 م الجمعة 15 ديسمبر 2023

سرايا القدس

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مصراوي

أعلنت سرايا القدس، أنها استهدفت دبابتين صهيونيتين بقذائف تاندوم في محور الشيخ رضوان غرب غزة.

وقالت سرايا القدس، إنها قصفت حشودا عسكرية للعدو في شمال غرب مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي من قوات الاحتياط اليوم في المعارك جنوبي قطاع غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجندي الذي قتل اليوم في معارك جنوبي غزة قائد دبابة.

وفيما سبق زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، استعادة جثامين اثنين من جنوده كانا محتجزين في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي في عملية طوفان الأقصى.

وقال الجيش في بيان له، اليوم الجمعة، إن جثتي الأسرى، تعودا لـ العريف نيك بيزر والرقيب رون شيرمان، لافتا إلى أنه تم نقلهما إلى إسرائيل.

يأتي ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل أحد أفراده وإصابة 4 آخرين، خلال اشتباكات مع قوات المقاومة الفلسطينية، في جنوب قطاع غزة، وفقا لما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

سرايا القدس محور الشيخ رضوان غزة قذائف الهاون جيش الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

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