اشتعال النيران في سفينة حاويات في البحر الأحمر بعد تعرضها لهجوم

اشتعال النيران في سفينة حاويات في البحر الأحمر بعد

مصراوي

أكدت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري تعرض سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا لهجوم جوي "بقذيفة" شمال المُخا على الساحل اليمني، مما أدى إلى اشتعال النيران في السفينة التي كانت تبحر جنوبا عبر مضيق باب المندب عندما تعرضت للهجوم .

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد قالت صباح اليوم إنها تحقق في تقارير عن وقوع حادث على بعد 50 ميلاً بحرياً شمال ميناء المُخا، بالقرب من مضيق باب المندب عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

وقالت الهيئة كذلك إن قارباً صغيراً، جنوب البحر الأحمر، على متنه 10 أشخاص، يُعرّف عن نفسه بأنه البحرية اليمنية، أمر سفينة أخرى بتغيير مسارها نحو اليمن.

كما قالت الهيئة إنها تلقت كذلك تقارير عن حادث وقع على بعد حوالي 60 ميلاٍ بحرياً جنوب غرب الحديدة، وهو ميناء يمني آخر.

وحتى الآن، لم يعلن الحوثيون أي تفاصيل عن الهجوم، ويعتقد أن شركة شحن ألمانية تدير السفينة، ورفضت التعليق على الهجوم.