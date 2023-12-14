حكومة غزة: للمرة الخامسة الاحتلال يتعمد قطع الاتصالات بشكل كامل عن غزة

مصراوي

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أنه و للمرة الخامسة يتعمد جيش الاحتلال قطع الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن قطاع غزة، منذ بدء حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني حسب قوله.

وتابع المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له اليوم الخميس: "قطع الاتصالات والإنترنت يعني ارتفاع أعداد الضحايا لصعوبة الوصول للشهداء والجرحى، كما أنّ قطع الاتصالات والإنترنت جريمة متكاملة مع سبق الإصرار تعمق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي: "نطالب بوقف الحرب الإجرامية التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني وبشكل فوري وعاجل".

ومن جانبه قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه فقد الاتصال بشكل كامل بغرفة العمليات في قطاع غزة، والطواقم هناك.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، انقطاع شبكة الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة بشكل كامل.